CTS Eventim toujours en difficulté - La direction de l'entreprise en ligne de mire

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action de CTS Eventim a encore été fortement sous pression mardi. Avec une baisse de près de six pour cent à 61 euros, le cours a nettement chuté en dessous de son plus bas niveau de la veille, lorsqu'un rapport négatif du satiriste de la télévision Jan Bohmermann avait déclenché des prises de bénéfices sur les actions qui avaient auparavant bien marché. La semaine précédente, le cours s'était encore approché du record de 72,68 euros établi en 2021.

Un trader a déclaré le matin que des voix critiques s'élevaient depuis longtemps déjà pour dire que CTS devait améliorer sa gestion d'entreprise. Le thème abordé dans l'émission "ZDF Magazin Royale" serait un indice supplémentaire que le président du groupe, Klaus-Peter Schulenberg, devrait revoir certaines choses. La réaction du cours semble toutefois assez violente et est probablement liée à la bonne marche de l'action. L'expert en bourse estime que l'action se rattrapera bientôt, même si ce n'est pas la totalité des pertes.

L'analyste Craig Abbott de Kepler Research craint que le moral des investisseurs reste fragile et a abandonné sa recommandation d'achat pour CTS Eventim. Il estime qu'il existe un risque croissant que la position très forte sur le marché allemand et les prix élevés des billets dans le secteur, du moins dans la perception, attirent davantage l'attention du public.

En raison de la chute du cours, l'action CTS n'est plus qu'à un peu plus de trois pour cent de plus cette année - malgré son rallye allant jusqu'à un tiers depuis le plus bas intermédiaire de mars. Vendredi encore, le cours de 71,70 euros avait continué à grimper vers un record./tih/ag/mis