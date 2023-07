BERLIN (dpa-AFX) - Suite à l'échec du péage automobile, l'État fédéral doit payer 243 millions d'euros de dommages et intérêts aux opérateurs prévus. Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) a confirmé mercredi un accord en ce sens avec les opérateurs et a déclaré : "C'est une somme amère". Toute la procédure a été coûteuse et complexe. "Au final, les dommages ont pu être limités". Mais près d'un quart de milliard d'euros est une somme importante, surtout en période de restrictions budgétaires. Trois mois avant les élections en Bavière, gouvernée par la CSU, le FDP et les Verts ont à nouveau critiqué sévèrement la procédure du ministre des Transports de l'époque, Andreas Scheuer (CSU).

(version actualisée)

Le péage pour les voitures particulières - un projet prestigieux de la CSU au sein du gouvernement fédéral de l'époque - avait été stoppé en juin 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui l'avait jugé illégal. Les opérateurs prévus ont d'abord réclamé 560 millions d'euros de dommages et intérêts après que le gouvernement fédéral a résilié les contrats peu après le jugement. Scheuer a rejeté les demandes des entreprises. Il s'en est suivi une procédure d'arbitrage. Wissing a déclaré que le tribunal arbitral avait proposé de mettre fin à la procédure par le biais d'une sentence arbitrale. La commission budgétaire du Bundestag aurait donné son feu vert mercredi pour une approbation à cet effet.

Les 243 millions d'euros doivent être versés à la société Autoticket

- l'entreprise commune du spécialiste du péage Kapsch et de l'opérateur de billetterie.

Eventim, devrait être l'exploitant du péage automobile. Avec ce paiement, "les droits réciproques issus du contrat d'exploitation seront réglés et comparés", a expliqué Kapsch dans un communiqué de presse de Borsen. L'accord transactionnel devrait être finalisé et entrer en vigueur dans les prochains jours.

En ce qui concerne les dommages et intérêts dus, Wissing a déclaré que l'argent avait été durement gagné par les citoyens. A cela s'ajoutent les frais d'avocat. Les dommages ont déjà été causés lorsque la coalition "Ampel" a pris les rênes du gouvernement. Wissing a qualifié le péage automobile de grave erreur. Il a regretté que le montant des dommages et intérêts ne soit pas disponible pour des investissements.

L'économiste des Verts Sven-Christian Kindler a déclaré à l'agence de presse allemande : "Ce ne serait que justice si la CSU proposait de payer elle-même la grosse facture sur les fonds de son parti". En plus de la décision arbitrale, il y aurait encore des frais d'introduction, des conseillers externes, des frais d'avocat et de justice. "Avec tout cet argent, nous aurions pu construire de nombreuses pistes cyclables, rénover des voies ferrées et soutenir les transports en commun". Le politicien du FDP chargé du budget, Karsten Klein, a déclaré à la dpa que le succès électoral de la CSU de l'époque devenait "un chant funèbre pour le contribuable allemand". Scheuer et la CSU portent l'entière responsabilité des dommages financiers.

Lors de la dernière législature, une commission d'enquête du Bundestag s'est également penchée sur l'échec du péage et ses conséquences financières. L'opposition de l'époque avait accusé Scheuer de violer le droit budgétaire et le droit des marchés publics et avait mis en garde contre des coûts de plusieurs millions d'euros. Le ministre de l'époque a rejeté toutes les accusations. Le fait qu'il ait conclu les contrats d'exploitation dès la fin de l'année 2018, avant même que la Cour de justice de l'Union européenne n'ait établi une sécurité juridique définitive, était également dans le collimateur.

La société d'exploitation Autoticket, prévue en principe, a déclaré : "Nous aurions préféré une mise en œuvre modifiée du péage automobile en tant que taxe climatique pour les propriétaires de véhicules allemands et non-résidents plutôt qu'un litige". Le directeur général Michael Blum a déclaré qu'il saluait néanmoins la fin de la procédure. En mars 2022 déjà, le tribunal arbitral mis en place avait confirmé que la résiliation des contrats par le ministère, fondée sur une prétendue "mauvaise prestation", était injustifiée.