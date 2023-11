MUNICH (dpa-AFX) - La société de vente de billets CTS Eventim a fortement augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2023, grâce à plusieurs événements majeurs et à une demande de billets plus forte. Pour le troisième trimestre, la croissance est toutefois nettement plus faible. L'entreprise a en outre bénéficié d'un paiement exceptionnel. La présentation des chiffres n'a pas été bien accueillie à la Bourse : Jeudi, dans les premiers échanges, l'action a chuté d'environ trois pour cent. L'analyste de JPMorgan Karin So a critiqué le fait que les perspectives pour l'année en cours n'aient pas été revues à la hausse malgré des chiffres solides.

Depuis le début de l'année, l'entreprise n'a donc enregistré qu'une maigre hausse. Toutefois, ceux qui ont acheté des titres CTS Eventim il y a cinq ans se réjouissent d'une plus-value de près de 80 pour cent dans leur dépôt.

Les recettes de CTS Eventim ont augmenté de cinq pour cent au cours des trois mois de juillet à septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 730 millions d'euros, a annoncé jeudi à Munich l'entreprise du MDax. C'est nettement moins que le taux de croissance annoncé par CTS Eventim pour les neuf premiers mois, où le chiffre d'affaires avait augmenté d'environ 23 pour cent. Cette période plus longue comprend également les préventes de manifestations particulièrement demandées, comme le très attendu "The Eras Tour" de la chanteuse américaine Taylor Swift et les concerts de Paul McCartney, tous deux prévus pour l'année prochaine.

Au troisième trimestre, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, a nettement augmenté de près de 30 pour cent pour atteindre 172,5 millions d'euros. Ce chiffre comprend toutefois les indemnités versées par l'État fédéral à AutoTicket, une coentreprise de CTS Eventim et du spécialiste autrichien des péages routiers Kapsch, pour l'échec du péage automobile. Au final, les actionnaires du groupe ont perçu 120 millions d'euros, contre 65 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Le groupe a confirmé ses prévisions annuelles, revues à la hausse début octobre. Le directoire s'attend ainsi à un chiffre d'affaires largement supérieur à deux milliards d'euros. Le résultat opérationnel corrigé des effets exceptionnels devrait être nettement supérieur à 400 millions d'euros. Les nombreux concerts et manifestations prévus pour la fin de l'année devraient également y contribuer, a-t-on indiqué./ngu/tav/jha/