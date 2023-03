Plus de 1500 personnes se joignent à une plainte modèle contre Eventim

BERLIN (dpa-AFX) - Dans le cadre du litige sur le remboursement des prix des billets, plus de 1500 personnes ont rejoint une action en justice modèle contre le vendeur de billets Eventim. Fin février, 1513 consommateurs s'étaient inscrits dans le registre des plaintes, a déclaré un porte-parole de la Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) à l'agence de presse allemande à Berlin. L'association avait déposé l'action en justice modèle en décembre auprès de la Cour d'appel de Bavière.

Les défenseurs des consommateurs critiquent le fait qu'Eventim retienne certaines composantes du prix du billet en cas d'événement annulé. Ainsi, les acheteurs se retrouvent avec les frais de réservation sur les bras. Depuis le 9 février, les personnes concernées peuvent se joindre à la plainte.

La vzbv considère comme un succès le fait que plus de 1500 personnes concernées se soient ralliées à la plainte modèle au cours des deux premières semaines et demie. "De nombreux consommateurs veulent se défendre contre les actions de l'entreprise avec notre aide, même si les sommes en jeu sont souvent minimes", a déclaré à la dpa Patrick Langer, responsable des actions en dommages et intérêts de la vzbv. "Tout cela montre l'importance de notre action en constatation modèle contre Eventim".

Selon la vzbv, les personnes concernées peuvent se joindre à l'action jusqu'à ce que la première audience ait lieu. Aucune date n'a encore été fixée à cet effet.

Eventim estime que la plainte est infondée. "Dans son jugement de juin 2021, le tribunal de grande instance de Munich a déjà expressément nié que les acheteurs de billets aient des droits de remboursement contre CTS Eventim en cas d'annulation ou de report", a déclaré une porte-parole à la dpa. Le tribunal a souligné que de tels droits pouvaient tout au plus être exercés contre l'organisateur. Les jugements du tribunal régional de Brême et de la Cour fédérale de justice sont arrivés à la même conclusion. C'est pourquoi Eventim demandera au tribunal de rejeter l'action en constatation modèle.

Après les années Corona, marquées par des lockdowns, des clubs fermés et des concerts annulés, l'industrie de l'événementiel est encore souvent malmenée. Ces derniers mois, les organisateurs ont souvent fait état d'une demande en baisse. Mais le secteur ne présente pas une image uniforme. En 2022, le vendeur de billets CTS Eventim a connu un développement bien meilleur que prévu, grâce à la reprise de l'activité dans le domaine des événements en direct. Par rapport à 2019, dernière année avant Corona, les recettes du groupe et le bénéfice d'exploitation ont augmenté d'un tiers en 2022.

Les associations de consommateurs peuvent regrouper les demandes de plusieurs personnes concernées dans une action en justice type. Les consommateurs n'ont alors pas besoin de porter plainte eux-mêmes. Leurs droits ne sont pas prescrits. Et l'association requérante supporte seule le risque des frais de justice. Après la clôture de l'action en justice type, le résultat est contraignant pour les cas de tous les consommateurs inscrits. La condition est que deux mois après l'annonce, au moins 50 personnes se joignent à l'action type./jcf/bw/DP/stk