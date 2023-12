Cube Co Ltd est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la planification, à la vente au détail et à la vente en gros de vêtements et d'articles divers liés au golf. La société opère sous les marques MARK&LONA et HORN GARMENT. Ses principaux produits comprennent des vêtements de golf décontractés tels que des hauts, des tricots, des chemises, des bas, des vêtements d'extérieur et des vêtements de style de vie, ainsi que des sacs de golf, des chaussures et d'autres articles divers. La société s'occupe de la vente au détail, du commerce électronique et de la vente au détail à l'étranger, en se concentrant sur la vente en gros pour les distributeurs au Japon. La société opère principalement au Japon, en Corée du Sud, en Italie et aux États-Unis.

Secteur Habillement et accessoires