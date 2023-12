(Alliance News) - Cube Labs Spa a annoncé mercredi la création de deux nouvelles entreprises qui rejoignent le portefeuille de Cube Labs : Regenerabioma Srl et Myrtoviva Srl, toutes deux détenues à 65%, 30% étant répartis entre leurs inventeurs partenaires respectifs et les 5% restants étant attribués à l'Institut national des biostructures et des biosystèmes.

Cube Labs soutiendra, à court et moyen terme, un plan d'investissement initial, d'au moins 150 000 euros pour chaque entreprise, pour la validation de la preuve de concept des projets de recherche, après quoi le plan d'affaires et les ressources nécessaires à sa mise en œuvre seront définis.

"La création de ces deux nouvelles entreprises, lit-on dans le communiqué de presse, représente une avancée significative dans la mission de Cube Labs de soutenir la recherche scientifique italienne et de la transformer en solutions de santé pour améliorer la santé et le bien-être des patients.

Les deux projets de recherche sont actuellement en phase de développement de la propriété intellectuelle et de la technologie et seront au cœur des activités futures des deux nouvelles start-ups.

L'expansion de notre portefeuille de start-ups est un élément central de notre plan d'affaires à moyen et long terme", commente Filippo Surace, fondateur et PDG de Cube Labs, ajoutant : "C'est avec fierté que nous accueillons dans notre écosystème deux autres réalités prometteuses de la recherche scientifique dans des secteurs à forte croissance, qui découlent de notre partenariat exclusif avec l'Institut national pour les biostructures et les biosystèmes".

Myrtoviva, explique l'entreprise dans une note, vise à innover dans le domaine des compléments alimentaires et des produits cosmétiques grâce à la combinaison de phytoextraits méditerranéens traditionnels et à l'utilisation de la nanotechnologie.

Regenerabioma vise à révolutionner le traitement des plaies complexes. Avec plus de six millions de personnes en Europe souffrant de plaies liées au diabète ou de plaies chroniques, le projet de la start-up se concentre sur l'innovation d'un système basé sur des matériaux biocompatibles, y compris un hydrogel breveté et une formulation à base de bactéries.

L'action de Cube Labs a clôturé mercredi au pair à 2,12 euros par action.

