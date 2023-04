Une nouvelle espèce de méduse-boîte découverte dans les eaux de Hong Kong - étude

Données financières JPY USD EUR CA 2021 Résultat net 2021 Dette nette 2021 PER 2021 Rendement 2021 Capitalisation 5 922 M 44,2 M 40,3 M VE / CA 2021 Capi. / CA 2022 1,11x Nbr Employés - Flottant 23,6% Graphique CUBE CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CUBE CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Clôture 975,00 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hidetsugu Ohnishi Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CUBE CO., LTD. -20.72% 44 LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 28.49% 477 987 HERMÈS INTERNATIONAL 34.10% 221 201 COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA 22.02% 92 944 LULULEMON ATHLETICA INC. 14.98% 46 845 ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 6.35% 37 614