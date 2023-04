Cube Labs clôture l'exercice 2022 sur une perte ; le chiffre d'affaires est également en baisse

(Alliance News) - Cube Labs Spa a déclaré avoir clôturé son premier exercice financier en tant que société cotée en bourse avec une valeur de portefeuille d'investissements de 52,3 millions d'euros pour l'année se terminant le 31 décembre 2022.

Les revenus se sont élevés à 1,0 million d'euros, contre 1,1 million d'euros pour la même période de l'année précédente.

La perte s'est élevée à 73 000 EUR, contre un bénéfice de 215 000 EUR au 31 décembre 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 54 000 EUR, contre 411 000 EUR l'année précédente.

La dette nette au 31 décembre était de 3,3 millions d'euros, contre 1,8 million d'euros au 31 décembre 2021 et 2,5 millions d'euros au 30 juin 2022.

Filippo Surace, fondateur et PDG de Cube Labs, a déclaré : "La récente introduction en bourse nous permettra de mettre en œuvre notre plan d'affaires et de soutenir notre stratégie de croissance, également au niveau international, dans un secteur en pleine évolution en Italie et dans le monde, tel que celui des sciences de la vie. La valeur de notre portefeuille d'investissements en actions témoigne du grand potentiel reconnu dans notre modèle de venture builder, qui se concentre sur la sélection de start-ups de haute R&D, leur développement par le biais d'un soutien managérial et opérationnel, et leur valorisation à moyen et long terme.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.