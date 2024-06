(Alliance News) - Cube Labs Spa a annoncé mardi avoir reçu le rapport final sur le prototypage du "noyau absorbant" pour applications infantiles, féminines et séniles développé par sa filiale Biodiapers Srl et Sicam Srlm.

L'accord initial entre les deux entreprises prévoyait la définition du prototype, de la structure, des dessins industriels et des technologies nécessaires à la réalisation du prototype industriel fini du "noyau absorbant". Un an plus tard, les résultats obtenus sont extrêmement prometteurs et dépassent la phase 1 du projet", peut-on lire dans le communiqué.

Au cours du projet, Sicam et Biodiapers ont travaillé intensivement au développement d'un "noyau fonctionnel préformé" utilisant des matériaux biodégradables et compostables, sans utiliser de liants chimiques.

Des essais expérimentaux menés sur des sites de production ont confirmé la faisabilité technique du "noyau" pour les couches pour bébés d'un grammage de 525 g/m² et pour les serviettes hygiéniques d'un grammage de 180 g/m².

"Les résultats démontrent l'excellence du noyau absorbant en termes de performance, de biodégradabilité et de compatibilité avec les machines d'emballage conventionnelles", souligne l'entreprise.

Sicam et Biodiapers évalueront conjointement l'opportunité de procéder au prototypage industriel du produit fini, dédié à l'incontinence de l'enfant, de la femme et de l'adulte, qui sera fabriqué sur une (des) usine(s) pilote(s) déjà identifiée(s). Les implémentations nécessaires, encore à réaliser, permettront d'obtenir les noyaux à intégrer dans le produit fini, afin de présenter l'innovation en question au marché B2B, dans un horizon de 12-18 mois, prêt pour son industrialisation et sa commercialisation ultérieures.

Cube Labs est stable à 2,14 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.