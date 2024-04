Cue Biopharma, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société développe une nouvelle classe de produits biologiques injectables conçus pour engager et moduler sélectivement les cellules T spécifiques des tumeurs dans l'organisme afin de traiter un large éventail de cancers, de maladies infectieuses chroniques et de maladies auto-immunes. La plateforme Immuno-STAT (Selective Targeting and Alteration of T Cells), dont la société est propriétaire, exploite le répertoire immunitaire intrinsèque du patient afin d'exploiter pleinement son potentiel de lutte contre le cancer et de rétablissement de la santé, tout en évitant les effets secondaires délétères d'une activation immunitaire à grande échelle. Le principal produit candidat de la série CUE-100, CUE-101, est une protéine de fusion biologique conçue pour cibler et activer les cellules T spécifiques à l'antigène afin de combattre les cancers causés par le VPH. Son deuxième produit candidat, CUE-102, cible la protéine de la tumeur de Wilms 1 (WT-1), un antigène oncofœtal. Elle développe également CUE-103 et ses programmes Neo-STAT et RDI-STAT en dehors de l'oncologie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale