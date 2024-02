Cue Health Inc. est une société de technologie de la santé. La société propose aux particuliers une plateforme de diagnostic connectée qui fait le lien entre le continuum des soins physiques et virtuels. Sa plateforme, Cue Integrated Care Platform, comprend des composants matériels, logiciels et diagnostiques : le Cue Health Monitoring System, composé d'un lecteur portable, durable et réutilisable, ou Cue Reader, d'une cartouche de test à usage unique, ou Cue Cartridge, et d'une baguette de prélèvement, ou Cue Wand ; la couche de données et d'innovation Cue, avec des données et des capacités d'analyse basées sur le cloud ; les Cue Virtual Care Delivery Apps, y compris son application et le Cue Enterprise Dashboard, et les Cue Ecosystem Integrations and apps, qui permettent des intégrations avec des applications et des capteurs tiers. Ses produits comprennent le Cue Reader, le test COVID-19, les kits de test Cue, le Cue Care et l'adhésion Cue+. Elle propose des solutions pour les particuliers, les entreprises, le secteur public, les soins de santé, les pharmacies de détail, les secteurs du divertissement et de l'éducation.

Secteur Logiciels