Cue Health Inc. est une entreprise de technologie de la santé. La société a développé une plateforme, la plateforme de soins intégrés Cue, qui met l'accent sur l'expérience utilisateur, la commodité et la précision. La plateforme de soins intégrés Cue est constituée de composants matériels et logiciels : Le système de surveillance de la santé Cue comprend le lecteur Cue, composé d'un lecteur portable, durable et réutilisable, la cartouche Cue, une cartouche de test à usage unique, et la baguette Cue, une baguette de prélèvement d'échantillons ; la couche de données et d'innovation Cue, avec des données basées sur le cloud et des capacités d'analyse ; les applications de prestation de soins virtuels Cue, y compris son application Cue Health conviviale et son tableau de bord Cue Enterprise ; et les intégrations et applications de l'écosystème Cue, qui permettent des intégrations avec des applications et des capteurs tiers. Son offre de produits est le test Cue COVID-19. Son test COVID-19, composé du Cue Reader et du kit de test COVID-19 (cartouche Cue COVID-19 et baguette Cue), est conçu pour détecter le SRAS-CoV-2, le virus à l'origine du COVID-19.

Secteur Logiciels