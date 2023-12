Culp, Inc. commercialise des tissus pour matelas destinés à la literie et des tissus d'ameublement pour les meubles résidentiels et commerciaux. La société commercialise une variété de tissus auprès de sa clientèle mondiale d'entreprises de literie et d'ameublement, y compris des tissus produits dans les usines de la société et des tissus achetés auprès d'autres fournisseurs. La société opère à travers deux segments. Le segment des tissus pour matelas commercialise principalement des tissus tricotés et tissés, ainsi que des housses cousues à partir de ces tissus, qui sont utilisés dans la production de produits de literie, y compris les matelas, les sommiers et les ensembles de matelas. Le segment des tissus d'ameublement commercialise une variété de produits textiles utilisés principalement dans la production de meubles résidentiels et commerciaux rembourrés, y compris les canapés, les fauteuils inclinables, les chaises, les causeuses, les sectionnels, les canapés-lits et les sièges de bureau, ainsi que les produits de traitement des fenêtres et les services d'installation pour les clients des secteurs de l'hôtellerie et du commerce.

Secteur Textiles et Cuirs