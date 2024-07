Culp, Inc. a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Mary Beth Hunsberger au poste de présidente de Culp Upholstery Fabrics, à compter du 27 juillet 2024, à la suite du départ à la retraite du président de la division, Boyd Chumbley. Mme Hunsberger a rejoint CULP en janvier 2024 en tant que vice-présidente exécutive de la division et a travaillé en étroite collaboration avec M. Chumbley au cours des six derniers mois. Mme Hunsberger apporte à son nouveau poste plus de deux décennies d'expertise dans l'industrie de l'ameublement.

Elle a rejoint CULP après avoir travaillé pour DEDON, Inc. en tant que contrôleur puis présidente de l'Amérique du Nord et du Sud de 2016 à 2023, et a simultanément occupé le poste de directrice de l'exploitation de l'Amérique du Nord et du Sud pour Gloster Furniture en 2023. Plus tôt dans sa carrière, Mme Hunsberger a également passé 13 ans chez Tempur + Sealy International, Inc. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université Wake Forest et d'une licence en arts de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Mme Hunsberger rendra compte au président-directeur général de Culp, Iv Culp.

M. Chumbley restera impliqué dans la division des tissus d'ameublement en tant que conseiller pour soutenir la stratégie de l'entreprise.