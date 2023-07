CULT Food Science Corp, anciennement Triangle Industries Ltd, est une plateforme d'investissement basée au Canada. La société se concentre principalement sur les aliments propres, cultivés en laboratoire, qui font progresser le développement de technologies permettant d'apporter des solutions à la crise mondiale de l'élevage industriel. La société offre aux investisseurs individuels une exposition à diverses entreprises en démarrage, privées ou en phase de démarrage, spécialisées dans la viande cultivée et les produits laitiers de culture, dans le monde entier. Le portefeuille mondial de la société s'étend sur quatre continents et comprend une exposition à un pipeline diversifié de lignées cellulaires, de produits finis, de technologies d'échafaudage, de milieux de croissance et de propriété intellectuelle (PI) liés à la production de viande cultivée, de produits laitiers cultivés et d'aliments à base de cellules. Ses plateformes consistent en CULT Prize et Cell X. CULT Prize est la plateforme d'incubation scientifique de la société. Cell X est une plateforme de recherche et d'agrégation de propriété intellectuelle axée sur l'exploitation des protocoles d'ingénierie des bio-usines pour générer des protéines et des aliments.

Secteur Transformation des aliments