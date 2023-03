L'Europe en hausse, les marchés divisés sur la hausse des prix de la Fed

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse mardi, selon IG futures, après avoir récupéré hier après-midi les pertes subies dans la matinée au cours d'une séance qui a commencé par une forte tension sur les valeurs bancaires concernant le rachat de Credit Suisse Group AG par UBS Group AG annoncé dimanche.

Les marchés américains ont également "clôturé la journée en force, en s'appuyant sur les gains observés la semaine dernière, le Dow et le S&P500 clôturant près des sommets atteints ces derniers jours". Cette fin positive a vu les marchés asiatiques augmenter à la hausse et semble également se traduire par une ouverture positive en Europe ce matin", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets UK.

"La réunion de la Réserve fédérale devant débuter plus tard dans la journée, les marchés sont de plus en plus divisés sur ce que le FOMC pourrait faire demain en matière de taux d'intérêt, les avis étant partagés entre une nouvelle hausse de 25 points de base, une pause et une baisse des taux de 25 points de base."

Ainsi, le FTSE Mib devrait augmenter de 207 points, soit 0,8 %, après avoir clôturé en hausse de 1,6 % à 25 899,57 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en hausse de 34,3 points ou 0,5 %, le CAC 40 de Paris devrait être en hausse de 49,5 points ou 0,7 % et le DAX 40 de Francfort devrait être en hausse de 137,5 points ou 0,9 %.

Parmi les cotations mineures, le Mid-Cap a clôturé dans le vert lundi soir avec 2,1 pour cent à 42 429,64, le Small-Cap a augmenté de 0,5 pour cent à 29 577,56, tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le vert avec 0,1 pour cent à 9 197,51.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banco BPM a clôturé en hausse de 3,9 pour cent après la baisse de 0,2 pour cent de vendredi.

Intesa Sanpaolo, d'autre part, a gagné 3,7 pour cent, après une baisse de 2,5 pour cent vendredi.

FinecoBank a quant à elle gagné 3,7 %. Marshall Wace a augmenté sa position courte sur le titre de 0,72% à 0,83%.

Banca Monte Paschi di Siena - dans sa première session sur le Mib à la place de Buzzi Unicem, qui a clôturé en hausse de 2,8% sur le Mib - a gagné 1,8% après trois sessions terminées sur une note baissière.

Parmi les quelques valeurs baissières, DiaSorin a cédé 4,3 %. La société a annoncé vendredi qu'elle avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour le test Simplexa Covid-19 & Flu A/B Direct. Ce test détecte et différencie les virus de la grippe de type A et B et du SRAS-CoV-2, fournissant ainsi aux médecins les informations dont ils ont besoin pour déterminer le traitement le plus approprié pour les patients.

Du côté des valeurs moyennes, El.En. a terminé en queue de peloton, en baisse de 5,1 %. Le titre a clôturé la séance avec un volume d'échange élevé de 390 000, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 63 000. Toujours sur le titre, Beremberg a réduit son objectif de cours à 15,30 euros contre 16,10 euros.

Iren a été en tête de liste, clôturant avec une avance de 8,1 pour cent à 1,68 euros, en attendant la publication des résultats jeudi.

Mutuionline, d'autre part, a progressé de 6,2 pour cent, se relevant après trois sessions terminées à la baisse.

Fincantieri a également été parmi les plus performants, gagnant 4,8 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'il avait lancé un nouveau programme de rachat d'actions pour servir les plans d'incitation approuvés existants de la société, en particulier le plan d'incitation 2021. Le plan couvrira un nombre maximum de 10 millions d'actions, correspondant à 0,6 pour cent du capital social de la société, et durera jusqu'au 6 avril 2023.

Du côté des petites capitalisations, Softlab a clôturé en hausse de 2,9 % après avoir approuvé vendredi ses états financiers consolidés et provisoires au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 25 % à 23,7 millions d'euros, contre 18,9 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net de 3,2 millions d'euros est en ligne avec les 3,1 millions d'euros en 2021, après avoir déclaré un revenu financier net de 239 000 euros et un impôt sur le revenu pour l'année de 939 000 euros.

Piquadro a progressé de 1,2 %, à 1,67 euro par action. La société, qui poursuit son plan de rachat d'actions, a refait surface après trois séances de baisse.

Fidia a chuté de 3,1 pour cent après avoir annoncé vendredi qu'elle avait approuvé les états financiers au 31 décembre 2022, ayant déclaré des revenus nets de 24,4 millions d'euros, contre 23,8 millions d'euros en 2021. Le bénéfice net s'est élevé à 5,8 millions d'euros, contre une perte de 3,5 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Aquafil a chuté de 5,6 % après deux séances dans le vert. La société a indiqué jeudi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net presque triplé à 29,2 millions d'euros, contre 10,7 millions d'euros un an plus tôt.

Parmi les PME, Fenix Entertainment a progressé de plus de 18%, après une baisse de 3,8% vendredi soir, portant le cours à 0,2860 euro.

DHH, quant à lui, s'est adjugé 8,6 %, en attendant les résultats qui seront publiés mardi.

Intermonte Partners SIM a cédé 0,9 pour cent, après avoir déclaré qu'il a terminé 2022 avec un bénéfice net en baisse à 7,6 millions d'euros, contre 8,7 millions d'euros en 2021. Les intérêts nets et autres produits bancaires ont chuté à 38,3 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros, le résultat net des opérations financières a chuté à 38,2 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros, et le bénéfice avant impôt a chuté à 7,6 millions d'euros contre 8,7 millions d'euros.

Culti Milano a chuté de 9,3 % à 20,50 EUR par action, après avoir clôturé les deux séances précédentes dans le positif.

À New York, le Dow a clôturé dans le vert 1,2 % à 32 244,58, le Nasdaq a augmenté de 0,4 % à 11 675,54 et le S&P 500 a clôturé dans le vert 0,9 % à 3 951,57.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,4 % à 26 945,67, le Hang Seng était dans le vert de 1,3 % à 19 254,20, tandis que le Shanghai Composite a augmenté de 0,6 % à 3 255,65.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0708 USD contre 1,0722 USD à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2253 USD contre 1,2265 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 73,33 USD contre 72,09 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 974,00 USD l'once contre 1 977,22 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1100 CET, vient l'indice ZEW des conditions économiques en Allemagne et dans la zone euro. Pour cette dernière, le chiffre de la production dans le secteur de la construction sera également publié.

À 1330 CET, il y aura également un discours de Lagarde, président de la BCE, tandis qu'à 1500 CET, le chiffre des ventes de logements existants est attendu aux États-Unis.

À 2130 CET, il y aura le chiffre sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de B&C Speakers, Gambero Rosso, HERA, Piovan, Primsi et Telesia sont parmi les nombreux à l'ordre du jour.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.