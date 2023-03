LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Pozzi Milan monte, Culti recule

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants sur Italy Growth lundi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Pozzi Milano augmente de 4,0% et prend la tête du classement. Le titre a augmenté de 2,2% au cours des trente derniers jours et de 47% au cours des six derniers mois.

Digital Magics a également augmenté de 4,0 % pour atteindre 3,14 euros par action. L'action a chuté de 4,6% au cours du dernier mois et de 13% au cours de la dernière année.

PERDANTS

Culti Milano est à la traîne, abandonnant 5,3%. La société a annoncé la semaine dernière qu'elle avait approuvé les résultats de l'exercice 2022, ayant publié un bénéfice net consolidé de 2,3 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La société a proposé la distribution d'un dividende de 0,10 EUR par action.

Le chiffre d'affaires total s'élève à 23,5 millions d'euros, contre 21,2 millions d'euros en 2021, en hausse de 11 % par rapport à l'exercice précédent.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

