Cumberland Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques de marque sur ordonnance. Son portefeuille de marques comprend Acetadote injection, pour le traitement de l'empoisonnement à l'acétaminophène ; Caldolor injection, pour le traitement de la douleur et de la fièvre, Kristalose pour solution orale, un laxatif sur ordonnance, pour le traitement de la constipation, et Omeclamox-Pak, oral, pour le traitement de l'infection à Helicobacter pylori et de l'ulcère duodénal qui en découle. Ses marques comprennent également RediTrex injection, pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde active, de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'arthrite psoriasique sévère, ainsi que du psoriasis invalidant ; Sancuso transdermique, pour la prévention des nausées et des vomissements chez les patients recevant certains types de traitements de chimiothérapie ; Vaprisol injection, pour augmenter les niveaux de sodium sérique chez les patients hospitalisés souffrant d'hyponatrémie euvolémique et hypervolémique, et Vibativ injection.

Secteur Produits pharmaceutiques