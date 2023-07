Cummins Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs diesel et à gaz et de groupes électrogènes. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de moteurs diesel et de moteurs à gaz (29,2%) : destinés aux poids lourds, aux camions, aux véhicules utilitaires légers, aux équipements industriels de construction, d'exploitation des mines, agricoles et nautiques ; - production de composants (28%) : produits de filtration et d'échappement, turbo chargeurs, alternateurs, culasses, pompes à eau, systèmes d'injection, démarreurs, etc. ; - fabrication de groupes électrogènes (10,5%) ; - autres (0,6%). Le solde du CA (31,7%) concerne une activité de distribution assurée auprès des utilisateurs finaux. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,4%), Chine (8,5%), Inde (5%) et autres (31,1%).