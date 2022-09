Cummins augmente sa capacité de fabrication d'électrolyseurs en Belgique à 1 gigawatt grâce au soutien d'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC)

Cummins Inc. (NYSE : CMI) fera passer à 1 gigawatt (GW) la capacité de fabrication d’électrolyseurs PEM de son usine d’Oevel, en Belgique, avec le soutien du programme PIIEC (projet important d'intérêt européen commun) Hy2Tech. Le PIIEC – récemment approuvé par la Commission européenne, avec un financement accordé par l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat (VLAIO) – aidera Cummins à développer une nouvelle génération d'empilements de cellules pour électrolyseurs PEM afin d’alimenter des systèmes de production d’hydrogène de grande envergure.

En augmentant sa capacité de production, Cummins continuera de stimuler l'économie de l’hydrogène propre en Europe et dans le monde, et sera en mesure de soutenir de nouveaux projets d’infrastructure et de faire avancer les objectifs de décarbonisation du gouvernement.

« L’innovation est essentielle sur ce marché en croissance rapide, et l’Europe a une occasion unique de devenir le hub technologique, de design et de production pour les équipements de production d'hydrogène », déclare Alexey Ustinov, vice-président du département Électrolyseurs chez Cummins. « Ce financement d’un PIIEC est important pour l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène et prouve que Cummins est sur la bonne voie pour faire progresser l’économie de l’hydrogène. L’accélération continue des capacités de R&D et l’augmentation de notre capacité de production nous aideront à répondre à la demande croissante du marché européen et mondial. »

L’expansion en Belgique renforce la présence mondiale de Cummins en termes de fabrication d’électrolyseurs. La société a accru la capacité de son usine de Mississauga, au Canada, et construit deux nouvelles usines d’électrolyseurs en Espagne et en Chine, chacune démarrant avec une capacité de production de 500 MW, qui pourra passer à 1 GW.

Le PIIEC Hy2Tech inclut 41 projets de 35 entreprises dans 15 pays européens.

« La promotion du développement et du déploiement de l’hydrogène dopera l'emploi et la croissance dans toute l’Europe, tout en contribuant à notre agenda écologique et de résilience », expliquée Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur. « Il permet une transition propre de secteurs gourmands en énergie et accroît notre indépendance à l'égard des combustibles fossiles. Avec ce PIIEC, nous voyons la production d’hydrogène dans l’UE passer du laboratoire à la fabrication, et notre secteur transformer la maîtrise technologique en leadership commercial. Et, bien sûr, nous ne nous contentons pas de soutenir l’hydrogène via des financements. Nous avons également fait des progrès décisifs dans la constitution de partenariats via l’Alliance pour l'hydrogène propre, et développons des règles communautaires pour faciliter le marché de l’hydrogène et créer une infrastructure dédiée. »

Cliquez ici pour lire l’annonce du PIIEC dans son intégralité.

Cummins a un long historique de technologie avancée et de capacités en ingénierie, innove dans un large éventail de technologies d'hydrogène renouvelable leaders du marché, et a participé à de nombreuses premières dans le domaine de l'hydrogène. Cela inclut l’alimentation du plus grand électrolyseur PEM au monde en exploitation, d’une puissance de 20 MW, à Bécancour, au Canada ; la première usine de démonstration de l'ordre du mégawatt au monde destinée au stockage de l’énergie éolienne sur le réseau de gaz naturel à Windgas Falkenhagen, en Allemagne ; le premier train de voyageurs fonctionnant à l’hydrogène au monde, en opération pilote dans toute l’Europe ; et le premier poste de ravitaillement en hydrogène au monde destiné aux navires, aux voitures, aux camions et aux clients industriels à Anvers, en Belgique.

À propos du PIIEC

La Commission a approuvé, dans le cadre des règles de l'UE relatives aux aides d'État, un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) visant à soutenir la recherche et l’innovation et le premier déploiement industriel dans la chaîne de valeur des technologies de l'hydrogène. Baptisé PIIEC Hy2Tech, le projet a été préparé et notifié conjointement par quinze États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque et Slovaquie. Les États membres apporteront 5,4 milliards EUR de financement public, qui devraient débloquer 8,8 milliards EUR supplémentaires d’investissements privés. Dans le cadre de ce PIIEC, 35 entreprises avec des activités dans un ou plusieurs États membres, dont des petites et moyennes entreprises et des startups, participeront à 41 projets.

À propos de Cummins Inc.

Cummins Inc., un chef de file mondial des technologies énergétiques, opère dans des secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et entretiennent un large éventail de solutions énergétiques. La gamme de produits de l’entreprise couvre la combustion interne, les solutions et composants énergétiques intégrés électriques et hybrides, y compris pour la filtration, le traitement secondaire, les turbocompresseurs, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement de l’air, les transmissions automatisées, les systèmes de production d’électricité, le contrôle de microréseau, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Basée à Columbus, dans l’État de l’Indiana (États-Unis), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 59 900 personnes déterminées à alimenter un monde plus prospère grâce à trois priorités mondiales de responsabilité d’entreprise essentielles à des communautés saines : l’éducation, l’environnement et l’égalité des chances. Cummins sert ses clients en ligne, par l’entremise d’un réseau de distributeurs indépendants et en propriété, et par l’entremise de milliers de concessionnaires partout dans le monde. Cummins a dégagé un bénéfice d'environ 2,1 milliards USD sur un chiffre d’affaires de 24 milliards USD en 2021.

