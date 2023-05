L'unité de filtration de Cummins évaluée à 1,8 milliard de dollars lors de ses débuts sur le marché

Atmus Filtration Technologies Inc , l'activité de solutions de filtration du fabricant américain de moteurs diesel Cummins Inc, a été valorisée à 1,8 milliard de dollars lors d'un démarrage en fanfare sur le marché vendredi.

Les actions de la société ont ouvert à 21,67 dollars, soit une hausse de 11 % par rapport au prix de 19,5 dollars proposé lors de l'introduction en bourse.

Atmus a levé environ 275 millions de dollars en vendant 14,1 millions d'actions. La société avait précédemment indiqué que le prix de l'introduction en bourse pourrait se situer entre 18 et 21 dollars par action.

Les marchés financiers ont été mis à rude épreuve alors que la date limite pour augmenter la limite de débit du gouvernement américain se rapproche. Les négociations entre la Maison Blanche et les Républicains ont progressé, alors que l'échéance du 1er juin fixée par le Trésor américain se rapproche.

Atmus s'ajoute à une liste croissante de nouveaux entrants sur les marchés boursiers américains, considérés comme le signe d'un dégel du marché des introductions en bourse.

Au début du mois, Kenvue Inc, l'entreprise de santé grand public de Johnson & Johnson Inc, est entrée en bourse, devenant ainsi la plus grande offre publique de vente depuis l'introduction en bourse de Rivian Automotive Inc en 2021.

Cummins, dont le siège se trouve à Columbus, dans l'Indiana, contrôlera désormais environ 83 % des actions de la société. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)