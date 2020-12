Smith & Wesson voit ses ventes d'armes, et son action, bondir

New York (awp/afp) - Le fabricant américain de revolvers, pistolets et fusils Smith & Wesson a vu son action bondir vendredi à Wall Street après avoir fait part de ventes records dans les mois ayant précédé l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

Le titre du spécialiste des armes à feu, en activité depuis 168 ans, a grimpé de 5,16% vendredi à la Bourse de New York.

Le chiffre d'affaires du groupe, qui a dévoilé ses résultats jeudi soir, a plus que doublé entre mai et octobre, le premier semestre de son année comptable décalé: il est passé à 479 millions de dollars, contre 209 millions sur la même période en 2019.

Smith & Wesson a gagné 101 millions de dollars de bénéfices en six mois.

"Clairement les années électorales font toujours monter nos ventes (...). Le paysage politique devient plus acrimonieux et les discussions sur le contrôle des armes à feu s'intensifient", a rappelé le directeur général de l'entreprise Mark Smith lors d'une conférence téléphonique.

Et en 2020, le combat entre Donald Trump et Joe Biden a été "encore plus acrimonieux" que par le passé, a-t-il souligné.

Mais la tendance des ventes était déjà en forte hausse avant même le scrutin: la propagation de la pandémie et les manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont émaillé l'été ont fait grimper le besoin de "protection personnelle", a affirmé M. Smith.

Le groupe estime que depuis le début de l'année, près de 8 millions d'Américains ont acheté une arme à feu pour la première fois.

Parmi ces nouveaux acquéreurs, 40% sont des femmes.

Le groupe a aussi rappelé que les propriétaires d'armes en feu en possèdent huit en moyenne.

Smith & Wesson n'a pas souhaité faire de prévisions pour le reste de son année comptable. Son directeur général a seulement indiqué que la "très forte" demande observée actuellement devrait se poursuivre "au moins" jusque janvier, voire jusque avril.

afp/rp