Cummins India Limited est un fabricant indien de moteurs diesel et à gaz naturel destinés aux marchés de la production d'énergie, de l'industrie et de l'automobile. Les unités commerciales de l'entreprise comprennent les moteurs, les systèmes d'alimentation et la distribution. Son activité moteurs fabrique des moteurs à partir de 60 chevaux-vapeur (CV) pour les marchés des véhicules utilitaires routiers bas, moyens et lourds et pour l'industrie des équipements commerciaux hors route couvrant la construction et les compresseurs. Son activité de systèmes d'alimentation conçoit et fabrique des moteurs de 700 à 4500 chevaux pour des applications marines, ferroviaires, militaires et minières, ainsi que des systèmes de production d'énergie comprenant des groupes électrogènes intégrés de 7,5 kilovolts ampères (kVA) à 3750 kVA, y compris des commutateurs de transfert, des appareillages de commutation en parallèle et des commandes pour les systèmes de secours, les systèmes principaux et les systèmes continus. Son activité de distribution fournit des produits, des packages, des services et des solutions pour la disponibilité de ses équipements. Ses produits numériques comprennent Acumen, Incal et Inline.