Cummins India Limited a annoncé que M. Steven Chapman (DIN : 00496000), par sa lettre datée du 30 septembre 2023, a présenté sa démission en tant que président du conseil d'administration et directeur non exécutif et non indépendant de la société, avec effet à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2023. Motif : Préoccupation et autres raisons personnelles. Noms des entités cotées en bourse dans lesquelles M. Steven Chapman exerce des fonctions d'administrateur, avec indication de la catégorie de ces fonctions et de la composition des comités du conseil d'administration avant que la démission ne devienne effective : Axalta Coating Systems Limited, administrateur indépendant : Membre du comité du conseil d'administration : Comité d'audit (membre), Comité pour l'environnement, la santé, la sécurité et le développement durable (membre).

Cummins India Limited, administrateur non exécutif et non indépendant : Membre du comité du conseil d'administration : Président du conseil d'administration, comité de nomination et de rémunération (membre). Suite à sa démission en tant qu'administrateur (président) du conseil d'administration de Cummins India Limited, M. Steven Chapman cesse d'être membre du comité de nomination et de rémunération de la société à compter de la fermeture des bureaux le 30 septembre 2023.