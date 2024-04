Curaleaf Holdings, Inc. est un fournisseur international de produits de consommation de cannabis. La société et ses marques, notamment Curaleaf, Select et Grassroots, offrent un service, une sélection de produits et une accessibilité sur les marchés de l'usage médical et de l'usage adulte. Elle est présente dans environ 17 États et possède et exploite 147 dispensaires et 21 sites de culture, en particulier dans les États suivants : Arizona, Floride, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New York et Pennsylvanie. Curaleaf International est une entreprise de cannabis intégrée en Europe, qui dispose d'un réseau d'approvisionnement et de distribution sur l'ensemble du marché européen. Elle propose également Can4Med, un grossiste pharmaceutique spécialisé dans les médicaments à base de cannabinoïdes en Pologne. Curaleaf est la marque nationale des dispensaires de détail aux États-Unis et une marque de cannabis grand public disponible dans de nombreux États et formats de produits : huiles et concentrés pour la vape, fleurs, pré-rouleaux et pods de fleurs, lotions topiques, gélules et teintures, menthes et pastilles et edibles.

Secteur Produits pharmaceutiques