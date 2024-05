Curaleaf Holdings, Inc. est un fournisseur international de produits de consommation à base de cannabis. La société et ses marques, notamment Curaleaf, Select, Grassroots, JAMS, Find et Zero Proof, offrent une sélection et une accessibilité sur les marchés de l'usage médical et de l'usage adulte. Elle est présente dans environ 17 États et possède et exploite 147 dispensaires et 21 sites de culture, en particulier dans les États suivants : Arizona, Floride, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New York et Pennsylvanie. Elle cultive, transforme, commercialise et/ou distribue une gamme de produits autorisés à base de cannabis sur ses marchés d'exploitation, notamment des fleurs et des pré-rouleaux, des cartouches de vaporisation d'herbes sèches, des concentrés à vaporiser tels que des cartouches de vaporisation pré-remplies et des stylos vaporisateurs jetables, des concentrés à tamponner, tels que des menthes, des baumes topiques et des lotions, des teintures, des pastilles, des gélules et des produits comestibles. Par l'intermédiaire de Curaleaf International Holdings Limited, elle dispose d'un réseau d'approvisionnement et de distribution sur l'ensemble du marché européen.

Secteur Produits pharmaceutiques