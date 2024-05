Kinarus Therapeutics Holding AG est une société basée en Suisse qui opère en tant qu'industrie biopharmaceutique engagée dans le traitement des maladies. La société travaille au stade clinique et ses activités comprennent la découverte, l'examen et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies virales, respiratoires et ophtalmiques. Le médicament thérapeutique de Kinraus est le KIN001, protégé par un brevet, qui est une combinaison de pamapimod et de pioglitazone. Le KIN0001 offre un traitement oral à long terme des maladies ayant un impact sévère sur le confort de vie.

