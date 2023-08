CUREVAC : Une occasion manquée

CureVac AG est une entreprise de biotechnologie basée en Allemagne. La société est engagée dans le développement thérapeutique de l'acide ribonucléique messager (ARNm) et des vaccins à base d'ARN. CureVac AG se concentre sur le développement de vaccins contre les maladies infectieuses et de médicaments pour traiter le cancer et les maladies rares. Les activités de la société se concentrent sur trois domaines : l'immunothérapie du cancer, les vaccins prophylactiques et les thérapies à base de protéines.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale