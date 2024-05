CureVac AG est une société biopharmaceutique en phase clinique qui s'efforce de créer des médicaments transformateurs pour protéger et améliorer la vie des gens. S'appuyant sur une plateforme technologique propriétaire d'ARN, combinée à deux décennies de science et de fabrication, la société se consacre à la création de nouveaux traitements qui permettent à l'organisme de fabriquer ses propres médicaments prophylactiques et thérapeutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale