CureVac N.V. : douche froide sur le vaccin Covid-19

Données financières EUR USD CA 2021 1 718 M 2 058 M - Résultat net 2021 1 109 M 1 329 M - Tréso. nette 2021 2 745 M 3 289 M - PER 2021 9,94x Rendement 2021 - Capitalisation 17 922 M 21 497 M - VE / CA 2021 8,84x VE / CA 2022 1,70x Nbr Employés 505 Flottant 44,1% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 80,37 € Dernier Cours de Cloture 79,03 € Ecart / Objectif Haut 27,7% Ecart / Objectif Moyen 1,70% Ecart / Objectif Bas -40,0% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Franz-Werner Haas Chief Executive Officer Pierre Kemula Chief Financial Officer Baron Jean Stéphenne Chairman-Supervisory Board Mariola Fotin-Mleczek Chief Technology Officer Igor Splawski Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CUREVAC N.V. 8.16% 21 497 MODERNA, INC. 89.37% 80 944 LONZA GROUP AG 16.07% 54 601 IQVIA HOLDINGS INC. 36.31% 47 315 CELLTRION, INC. -24.37% 33 588 SEAGEN INC. -13.60% 27 797