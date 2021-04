CuriosityStream Inc. : BofA Securities reste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 71,0 M - 60,1 M Résultat net 2021 -35,2 M - -29,9 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -19,7x Rendement 2021 - Capitalisation 696 M 696 M 590 M Capi. / CA 2021 9,81x Capi. / CA 2022 5,49x Nbr Employés 63 Flottant 123% Graphique CURIOSITYSTREAM INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CURIOSITYSTREAM INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 20,80 $ Dernier Cours de Cloture 13,25 $ Ecart / Objectif Haut 88,7% Ecart / Objectif Moyen 57,0% Ecart / Objectif Bas -1,89% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Clint Stinchcomb President, Chief Executive Officer & Director Jason Eustace Chief Financial Officer & Treasurer John S. Hendricks Chairman Andre Silva Chief Technology Officer Tia Cudahy COO, Secretary & General Counsel Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CURIOSITYSTREAM INC. -5.02% 696 TENCENT HOLDINGS LIMITED 15.96% 801 008 NETFLIX, INC. -0.01% 239 460 PROSUS N.V. 12.99% 190 342 AIRBNB, INC. 27.17% 111 871 NASPERS LIMITED 23.17% 106 861