CuriosityStream Inc. est une société de médias et de divertissement qui propose des programmes vidéo et audio dans les principales catégories de divertissement factuel, notamment la science, l'histoire, la société, la nature, le style de vie et la technologie. La société propose des divertissements factuels qui informent, enchantent et inspirent. Elle fournit des services de publicité et de parrainage en développant des partenariats de marque numériques intégrés conçus pour offrir la possibilité d'être associé au contenu de CuriosityStream sous diverses formes, notamment l'intégration de programmes courts et longs, des vidéos promotionnelles de marque sur les médias sociaux, des spots publicitaires diffusés dans ses programmes vidéo et audio qui sont disponibles sur ses chaînes de programmation linéaire ou devant le paywall, et l'accent mis de plus en plus sur les publicités numériques tout en diffusant son contenu par le biais de la vidéo à la demande basée sur la publicité, de la vidéo à la demande transactionnelle, de la télévision en continu gratuite financée par la publicité, de YouTube et d'autres canaux de distribution similaires.

Secteur Internet