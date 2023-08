Curiositystream Inc, anciennement Software Acquisition Group Inc, est un service de streaming factuel et une société de médias. La société propose des séries documentaires et des reportages sur des sujets allant de l'exploration spatiale aux aventures. L'entreprise propose des émissions et des séries de genre non-fictionnel pour démystifier la science, la nature, l'histoire, la technologie, la société et le mode de vie. La bibliothèque de contenu de la société comprend plus de 3 100 épisodes de non-fiction, dont plus de 1 000 documentaires originaux, commandés ou coproduits, de courte, moyenne et longue durée. L'activité de partenariat avec les entreprises et les associations de la société consiste à vendre des abonnements en gros aux entreprises et aux organisations. Son activité de parrainage et de publicité consiste à développer des partenariats numériques intégrés avec des marques. L'activité de vente de programmes de la société se concentre sur la fourniture de contenu factuel aux sociétés de médias de divertissement. CuriosityStream est disponible sur la télévision, les ordinateurs de bureau, les mobiles et les tablettes.

Secteur Internet