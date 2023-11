CuriosityStream Inc. est une société de médias et de divertissement qui propose des programmes vidéo de qualité supérieure dans les principales catégories de divertissement factuel, notamment la science, l'histoire, la société, la nature, le style de vie et la technologie. La société propose des divertissements factuels de qualité supérieure qui informent, enchantent et inspirent. La société se concentre également sur l'offre de divertissements factuels de haute qualité par le biais de plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVoD), ainsi que par le biais de licences de contenu groupées pour les offres SVoD et linéaires, les ventes en gros des partenaires, les partenariats de marque et les ventes de contenu. Son activité de parrainage et de publicité consiste à développer des partenariats numériques intégrés avec le contenu de CuriosityStream sous diverses formes, notamment l'intégration de programmes courts et longs, des vidéos promotionnelles de marque sur les médias sociaux, des spots publicitaires radiodiffusés et des publicités sur écran numérique. Le CuriosityStream peut être regardé sur Roku, Apple television (TV), Amazon Fire TV et sur des consoles de jeux comme la Xbox.

Secteur Internet