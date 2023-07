CURIS, INC. : HC Wainwright optimiste sur le dossier

Curis, Inc. est une société de biotechnologie qui se consacre au développement de produits thérapeutiques pour le traitement du cancer. Emavusertib, son principal candidat-médicament au stade clinique, est une petite molécule disponible par voie orale conçue pour inhiber la kinase 4 associée au récepteur Interlukin-1 (IRAK4), qui est un transducteur important des voies de signalisation des récepteurs de type péage ou de certains récepteurs d'interleukine. Erivedge est une petite molécule biodisponible par voie orale, conçue pour inhiber sélectivement la voie de signalisation Hedgehog en ciblant une protéine appelée Smoothened. Ses autres programmes comprennent le CI-8993, le Fimepinostat, le CA-170 et le CA-327. Le CI-8993 est un anticorps monoclonal IgG1 kappa humain dirigé contre la protéine VISTA. Le CA-170 est un candidat-médicament oral à base de petites molécules conçu pour cibler sélectivement les protéines VISTA et PDL1 du point de contrôle immunitaire. La société mène ses programmes de recherche et de développement à la fois en interne et par le biais de collaborations stratégiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale