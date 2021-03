CURO : Flexiti lance le financement « Achetez maintenant, payez plus tard » chez Dormez-vous et Sleep Country

Flexiti Financière (« Flexiti »), chef de file canadien permettant aux marchands d’offrir aux consommateurs des solutions de financement directement aux points de vente, a annoncé aujourd’hui que Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country ») (TSX : ZZZ), grand détaillant canadien spécialisé en matelas, vient de lancer sa solution de financement1 omnicanaux à 0 % d’intérêt.

Les clients de Dormez-vous et de Sleep Country Canada sont maintenant admissibles à la solution « Achetez maintenant, payez plus tard » de Flexiti. Ils peuvent faire la demande d’une carte FlexitiCardMC dans l’un des 280 magasins Dormez-vous / Sleep Country au Canada et recevoir une réponse en quelques minutes. Si leur demande est approuvée, les clients peuvent utiliser leur carte FlexitiCard immédiatement pour faire des achats. Ce processus entièrement automatisé et sans papier offre aux clients admissibles une ligne de crédit renouvelable assortie de plans de paiement flexibles et d’options de financement1 à 0 % d’intérêt, éliminant le besoin de faire de nouvelles demandes de crédit dans le cadre de tout achat ultérieur. Les clients de Dormez-vous et de Sleep Country Canada pourront faire la demande d’une carte FlexitiCard et procéder à leurs achats en ligne à dormezvous.com et sleepcountry.ca au cours du deuxième trimestre de 2021.

« Notre approche omnicanaux offre aux Canadiens des options pratiques, établies en fonction de leurs préférences d’achat pour les essentiels de sommeil », affirme Stewart Schaefer, directeur en chef du développement commercial de Sleep Country Canada. « Notre partenariat avec Flexiti nous permet de diversifier encore plus les façons dont les Canadiens peuvent faire leurs achats, afin de leur permettre de choisir les bons produits en fonction de leurs besoins. La solution de financement sur demande à 0 % d’intérêt de Flexiti offre un nouveau niveau de confort financier à nos clients, permettant à un nombre accru de Canadiens d’accéder instantanément aux bons produits de sommeil. »

« Il nous fait extrêmement plaisir d’accueillir les magasins Dormez-vous et Sleep Country Canada au sein du réseau Flexiti », déclare Peter Kalen, fondateur et chef de la direction de Flexiti. « L’engagement de ce détaillant à offrir d’excellents produits et services contribue grandement à l’immense respect que les consommateurs ont pour cette marque partout au pays. Nous sommes fiers de nous associer à Dormez-vous / Sleep Country afin d’aider collectivement les Canadiens à optimiser leur sommeil. Les clients pourront dormir sur leurs deux oreilles en sachant qu’ils ont fait des achats plus abordables grâce au financement. »

1 Sur approbation du crédit. Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sleep Country Canada

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal canadien de matelas et de literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une présence en magasin et en ligne à l’échelle du pays. Sleep Country exploite ses magasins sous trois bannières : Sleep Country Canada avec ses opérations omnicanaux partout au pays sauf au Québec, Dormez-vous? avec ses opérations omnicanaux au Québec, et Endy, premier détaillant en ligne de matelas en boîte au Canada. En date du 10 mars 2021, Sleep Country exploitait 283 magasins et 17 centres de distribution au Canada. Tous ces magasins appartiennent à une société propriétaire qui a développé et maintient une culture fortement axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience uniforme et supérieure pour tous nos clients, de la visite en magasin jusqu’à la livraison à domicile. Sleep Country travaille également en étroite collaboration avec divers organismes de bienfaisance canadiens pour faire don de matelas neufs et légèrement usagés à des familles et des enfants dans le besoin. Pour plus d’information, visitez www.sleepcountry.ca ou www.dormezvous.com.

À propos de Flexiti

Flexiti, fournisseur de solutions de prêt aux points de vente affichant l’une des plus fortes croissances au Canada, permet aux consommateurs d’avoir recours au financement à 0 % d’intérêt lorsqu’ils magasinent chez divers détaillants vendant des produits d’un montant élevé, par exemple meubles, électroménagers, bijoux et électronique. Grâce à la plate-forme « Achetez maintenant, payez plus tard » de Flexiti, qui est récipiendaire de nombreux prix, les clients peuvent être approuvés instantanément pour une carte FlexitiCardMD, qu’ils peuvent utiliser pour faire de multiples achats en ligne ou en magasin, dans la limite du crédit qui leur est accordé et sans devoir faire de nouvelle demande. Avec sa carte FlexitiCard, qui est acceptée par près de 6 000 magasins et sites de commerce électronique partout au Canada – y compris Brick, Léon, Bureau en Gros / Staples, Dormez-vous / Sleep Country, Wayfair, Birks et Peoples Jewellers –, Flexiti vise à rendre la vie des clients plus abordable tout en aidant ses partenaires marchands à accroître leurs ventes par le biais d’options de financement flexibles.

La plate-forme technologique de Flexiti, chef de file reconnu sur le marché, a été lauréate du prix Innovation technologique 2015 d’ACT Canada (Association canadienne de la technologie des cartes à mémoire) pour les paiements canadiens bénéficiant aux marchands. Flexiti a également été récipiendaire du prix LendIt du meilleur nouveau fournisseur de technologies financières d’Amérique du Nord en 2017. Deux ans plus tard, soit en 2019, Flexiti s’est classée au 11e rang des sociétés affichant la meilleure croissance au Canada selon le Globe and Mail, ainsi qu’au 7e rang du palmarès Technology Fast 50MC Canada et au 40e rang du palmarès Technology Fast 500MC Amérique du Nord de Deloitte. En 2020, Flexiti s’est classée 29e parmi les 500 sociétés affichant la meilleure croissance au sein des Amériques selon Financial Times, 6e parmi les sociétés affichant la meilleure croissance au Canada selon le Globe and Mail, 3e dans la liste de croissance « Growth » de Canadian Business, ainsi que 6e et 39e au sein des palmarès Technology Fast 50MC et Technology Fast 500MC de Deloitte, respectivement. Flexiti est une filiale en propriété exclusive de CURO Group Holdings Corp. (« CURO », NYSE : CURO).

Pour plus de renseignements, visitez www.flexiti.com.

