CURO : Flexiti lance le financement « Achetez maintenant, payez plus tard » chez Maison Corbeil, Jardin de Ville, Home Société, MUST et La Galerie du Meuble

Flexiti Financière Inc. (« Flexiti »), chef de file canadien permettant aux marchands d’offrir aux consommateurs des solutions de financement directement aux points de vente, a annoncé aujourd’hui que G2MC, groupe de détaillants spécialisés en mobilier pour l’intérieur et l’extérieur, vient de lancer sa solution de financement1 à 0 % d’intérêt.

Grâce à la solution de financement omnicanaux de Flexiti, les clients peuvent maintenant faire la demande d’une carte FlexitiCardMD dans les magasins Maison Corbeil, MUST, Jardin de Ville, Home Société et La Galerie du Meuble du Québec et de l’Ontario. Le processus de demande permet une réponse en seulement quelques minutes et, si leur demande est approuvée, les clients peuvent utiliser leur carte FlexitiCard immédiatement pour faire des achats. Ce processus entièrement automatisé et sans papier offre aux clients admissibles une ligne de crédit renouvelable assortie de plans de paiement flexibles et d’options de financement1 à 0 % d’intérêt, éliminant le besoin de faire de nouvelles demandes de crédit dans le cadre de tout achat ultérieur.

« Nous nous engageons depuis plus de 60 ans à offrir un service sans compromis à nos clients et à rendre le monde du design plus accessible pour eux », affirme Louis Jean, vice-président exécutif de G2MC. « Grâce à la solution de financement de Flexiti, nos clients profitent maintenant de plus d’options pour faire l’acquisition de nos gammes de produits avant-gardistes, créées par des designers locaux et internationaux. Le financement à 0 % d’intérêt nous permet de rendre le design haut de gamme encore plus abordable pour nos clients. »

« Il nous fait très plaisir d’accueillir le groupe G2MC au sein du réseau Flexiti », déclare Peter Kalen, fondateur et chef de la direction de Flexiti. « G2MC et sa famille de détaillants offrent à nos titulaires de carte plus d’options pour l’achat de produits de qualité, à 0 % d’intérêt. En raison de leur réseau étendu de magasins partout au Québec et en Ontario, Maison Corbeil, MUST, Jardin de Ville, Home Société et La Galerie du Meuble sont des ajouts formidables au réseau Flexiti toujours croissant. »

_______________________

1 Sur approbation du crédit. Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de G2MC

Créée en 2013, G2MC est une entité corporative qui regroupe des détaillants spécialisés dans le mobilier accessible et haut de gamme, pour l’intérieur et l’extérieur, soit Maison Corbeil, La Galerie du Meuble, Jardin de Ville, MUST et Home Société. Ces bannières privilégient une expérience d’achat personnalisée et proposent de l’ameublement de style contemporain évoluant au rythme des tendances. Cette fusion, réalisée en partenariat avec la Corporation Financière Champlain, une société de portefeuille d’investissements privés, permettra à G2MC de devenir chef de file dans le domaine du design et de l’ameublement au Québec et en Ontario.

À propos de Flexiti

Flexiti, fournisseur de solutions de prêt aux points de vente affichant l’une des plus fortes croissances au Canada, permet aux consommateurs d’avoir recours au financement à 0 % d’intérêt lorsqu’ils magasinent chez divers détaillants vendant des produits d’un montant élevé, par exemple meubles, électroménagers, bijoux et électronique. Grâce à la plate-forme « Achetez maintenant, payez plus tard » de Flexiti, qui est récipiendaire de nombreux prix, les clients peuvent être approuvés instantanément pour une carte FlexitiCardMD, qu’ils peuvent utiliser pour faire de multiples achats en ligne ou en magasin, dans la limite du crédit qui leur est accordé et sans devoir faire de nouvelle demande. Avec sa carte FlexitiCard, qui est acceptée par près de 6 000 magasins et sites de commerce électronique partout au Canada – y compris Brick, Léon, Bureau en Gros / Staples, Dormez-vous / Sleep Country, Wayfair, Birks et Peoples Jewellers –, Flexiti vise à rendre la vie des clients plus abordable tout en aidant ses partenaires marchands à accroître leurs ventes par le biais d’options de financement flexibles.

La croissance de Flexiti, étayée par sa plate-forme de financement novatrice, est reconnue comme une des plus importantes sur le marché. En 2019, Flexiti s’est classée au 11e rang des sociétés affichant la meilleure croissance au Canada selon le Globe and Mail, ainsi qu’au 7e rang du palmarès Technology Fast 50MC Canada et au 40e rang du palmarès Technology Fast 500MC Amérique du Nord de Deloitte. En 2020, Flexiti s’est classée 29e parmi les 500 sociétés affichant la meilleure croissance au sein des Amériques selon Financial Times, 6e parmi les sociétés affichant la meilleure croissance au Canada selon le Globe and Mail, 3e dans la liste de croissance « Growth » de Canadian Business, ainsi que 6e et 39e au sein des palmarès Technology Fast 50MC et Technology Fast 500MC de Deloitte, respectivement. Flexiti est une filiale en propriété exclusive de CURO Group Holdings Corp. (NYSE : CURO).

Pour plus de renseignements, visitez www.flexiti.com.

(CURO-NWS)

Source : CURO Group Holdings Corp. ; Flexiti

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210330005273/fr/