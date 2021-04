CURO : Flexiti signe une entente avec Point S Canada pour offrir le financement à 0 % d'intérêt1 chez 850 détaillants de pneus partout au pays

Flexiti Financière Inc. (« Flexiti »), chef de file canadien permettant aux marchands d’offrir aux consommateurs des solutions de financement directement aux points de vente, a annoncé aujourd’hui qu’Unimax Ltd. (« Unimax »), le plus grand réseau de détaillants et de distributeurs de pneus au Canada, a signé une entente pour offrir la solution de financement à 0 % d’intérêt1 de Flexiti par le biais de sa division de vente au détail, Point S Canada.

Point S Canada regroupe plus de 850 points de vente au Québec, en Ontario, en Alberta et dans les provinces de l’Atlantique, à travers 7 bannières de vente au détail : Point S, Point S City, Otobox, V1 Tire and Auto Services, Prestige Tire, Max Plus Tires et Méga Pneu. Les affiliés du réseau d’Unimax peuvent désormais s’inscrire pour offrir la solution de financement omnicanaux de Flexiti, qui est présentement offerte sur les sites point-s.ca, otobox.ca et v1auto.ca, et les clients peuvent faire la demande d’une carte FlexitiCardMD en magasin ou en ligne. Le processus de demande permet une réponse en seulement quelques minutes et, si leur demande est approuvée, les clients peuvent utiliser leur carte FlexitiCard immédiatement pour faire des achats. Ce processus entièrement automatisé et sans papier offre aux clients admissibles une ligne de crédit renouvelable assortie de plans de paiement flexibles et d’options de financement à 0 % d’intérêt1, éliminant le besoin de faire de nouvelles demandes de crédit dans le cadre de tout achat ultérieur.

« Nous visons depuis 1979 à être les meilleurs au pays en matière de pneus et de services automobiles », déclare Patrick Lavoie, vice-président du marketing et des communications de Point S Canada. « Une expérience client optimale ainsi que des services et des prix hors pair nous ont permis de nous démarquer de nos concurrents. Les options de financement de Flexiti permettront à nos clients de choisir de nouvelles façons de payer leurs achats, dans le cadre d’un processus d’une grande simplicité. »

« Il nous fait extrêmement plaisir d’accueillir Point S Canada et ses bannières de vente au détail au sein du Réseau Flexiti », affirme Peter Kalen, fondateur et chef de la direction de Flexiti. « Cette nouvelle entente nous permettra, grâce au réseau de 850 points de vente de Point S Canada à l’échelle nationale, d’offrir à nos titulaires de carte encore plus d’options pour l’achat de produits exceptionnels, par le biais de solutions de financement abordables et flexibles. »

1 Sur approbation du crédit. Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos d’Unimax

Unimax, qui vend plus de trois millions de pneus annuellement, est depuis plus de 40 ans l’un des plus importants réseaux de distribution de pneus au Canada. Faisant affaire au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les quatre provinces de l’Atlantique, Unimax et ses partenaires exploitent plus de 70 centres de distribution partout au pays. Unimax est fière d’être une des entreprises les mieux gérées au Canada.

À propos de Point S Canada

Point S Canada est l’un des plus importants réseaux de détaillants indépendants au pays, offrant pneus pour véhicules privés ou commerciaux, services automobiles, pare-brise et accessoires. Ce réseau regroupe présentement plus de 850 points de vente au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve et Labrador, à travers diverses bannières telles que Point S, Point S City, V1, Otobox, Prestige Tire, Méga Pneu et Max Plus Tires. Point S Canada est fière d’être une des entreprises les mieux gérées au Canada.

À propos de Flexiti

Flexiti, fournisseur de solutions de prêt aux points de vente affichant l’une des plus fortes croissances au Canada, permet aux consommateurs d’avoir recours au financement à 0 % d’intérêt lorsqu’ils magasinent chez divers détaillants vendant des produits d’un montant élevé, par exemple meubles, électroménagers, bijoux et électronique. Grâce à la plate-forme « Achetez maintenant, payez plus tard » de Flexiti, qui est récipiendaire de nombreux prix, les clients peuvent être approuvés instantanément pour une carte FlexitiCardMD, qu’ils peuvent utiliser pour faire de multiples achats en ligne ou en magasin, dans la limite du crédit qui leur est accordé et sans devoir faire de nouvelle demande. Avec sa carte FlexitiCard, qui est acceptée par près de 6 000 magasins et sites de commerce électronique partout au Canada – y compris Brick, Léon, Bureau en Gros / Staples, Dormez-vous / Sleep Country, Wayfair, Birks et Peoples Jewellers –, Flexiti vise à rendre la vie des clients plus abordable tout en aidant ses partenaires marchands à accroître leurs ventes par le biais d’options de financement flexibles.

La croissance de Flexiti, étayée par sa plate-forme de financement novatrice, est reconnue comme une des plus importantes sur le marché. En 2019, Flexiti s’est classée au 11e rang des sociétés affichant la meilleure croissance au Canada selon le Globe and Mail, ainsi qu’au 7e rang du palmarès Technology Fast 50MC Canada et au 40e rang du palmarès Technology Fast 500MC Amérique du Nord de Deloitte. En 2020, Flexiti s’est classée 29e parmi les 500 sociétés affichant la meilleure croissance au sein des Amériques selon Financial Times, 6e parmi les sociétés affichant la meilleure croissance au Canada selon le Globe and Mail, 3e dans la liste de croissance « Growth » de Canadian Business, ainsi que 6e et 39e au sein des palmarès Technology Fast 50MC et Technology Fast 500MC de Deloitte, respectivement. Flexiti est une filiale en propriété exclusive de CURO Group Holdings Corp. (NYSE : CURO).

