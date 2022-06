Flexiti passe le cap des deux milliards de dollars en attributions de prêts

La fintech canadienne double son volume de prêts en moins d'un an

Flexiti Financial Inc. ("Flexiti"), une solution de financement à la consommation au point de vente, a le plaisir d'annoncer que la société a passé le cap des deux milliards de dollars en attributions de prêts. Ce jalon a été atteint après que la société a dépassé le milliard de dollars en juillet 2021.

La plateforme primée de Flexiti fournit aux clients et aux vendeurs un service rapide et simple au point de vente en approuvant instantanément des financements en magasin et en ligne à taux 0%1 pour des achats se trouvant dans leur limite de crédit (et sans devoir renouveler le processus pour les achats ultérieurs).

Outre cette croissance rapide du volume des ventes, Flexiti a plus que doublé ses effectifs à temps plein pour dépasser aujourd'hui les 450 collaborateurs dans tous ses services.

La croissance rapide de Flexiti permet à la société de se classer parmi les entreprises à plus forte croissance du Canada depuis 2019.

"Lorsque j'ai créé Flexiti en 2013, notre objectif était de révolutionner l'approche des financements de ventes dans l'environnement du détail", déclare Peter Kalen, fondateur et chef de la direction de Flexiti. "Il nous a fallu sept ans pour atteindre notre premier milliard de dollars en volume de ventes, et seulement onze mois pour passer le cap des deux milliards de dollars. Une telle performance témoigne de la demande pour des options de paiement correspondant au style de vie et au budget de chaque consommateur."

"Flexiti doit une telle croissance à ses Flexiteers", déclare Kalen. "Je tiens à les remercier pour leur engagement indéfectible et leur perspicacité dans la création de solutions axées sur les clients et les détaillants, deux atouts qui ancrent la société sur la voie d'une solide croissance financière."

1 Sur approbation du crédit. Les conditions générales s'appliquent.

À propos de Flexiti

Flexiti fournit un financement flexible pour aider ses clients à réaliser des achats importants. Disponible via un réseau de plus de 8 000 points de détail et de sites d'e-commerce de premier plan, comme The Brick, Wayfair.ca, Sleep Country, Staples et Birks, la plateforme de financement primée de Flexiti propose aux clients et aux vendeurs un service optimal au point de vente. Les utilisateurs Flexiti reçoivent une autorisation instantanée, aussi bien en magasin qu'en ligne, pour recevoir un financement à 0% pour des achats dans leur limite de crédit, sans devoir renouveler le processus pour les achats ultérieurs. Ayant déjà aidé les Canadiens à obtenir plus de deux milliards de dollars de financements souples, Flexiti est le fournisseur de financements de ventes présentant la plus forte croissance au Canada. En 2021, Flexiti s'est hissé 10e au classement "Technology Fast 50™" de Deloitte au Canada, 54e au classement "Technology Fast 500™" de Deloitte pour l'Amérique du Nord, et 13e au classement "Canada’s Top Growing Companies" de The Globe and Mail. Flexiti est une filiale détenue en exclusivité de CURO Group Holdings Corp. (NYSE: CURO). Pour de plus amples renseignements sur les services de Flexiti et le réseau Flexiti Network™, rendez-vous sur www.flexiti.com.

(CURO-NWS)

Source: CURO Group Holdings Corp.; Flexiti

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220622005215/fr/