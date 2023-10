Currie Rose Resources Inc. est une société canadienne d'exploration et de développement de métaux en batterie. La société est engagée dans l'identification d'actifs de grande valeur dans des juridictions favorables aux ressources et à la recherche. L'objectif immédiat de la société est le projet avancé North Queensland Vanadium Project (NQVP) dans le Queensland, en Australie. Le NQVP comprend sept permis d'exploration minière (EPM) partiellement contigus ou non contigus, couvrant environ 1 250 kilomètres carrés (Km2). Le NQVP est situé dans le nord-ouest du Queensland, en Australie. La propriété est située à environ 500 km au sud-ouest de la ville portuaire de Townsville. Le projet contient également de nombreuses autres cibles prêtes à être forées, qui représentent de vastes zones de strates hôtes riches en vanadium, non explorées et prometteuses. La société détient également Kotai Energy et l'option d'acquérir 100 % des droits de propriété intellectuelle associés au projet Hydrogène de l'université Curtin en Australie occidentale.

Secteur Sociétés minières intégrées