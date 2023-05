Currys défie l'ESA qui annonce une enquête sur les règles de concurrence

Currys PLC - détaillant de produits électroniques et électriques basé à Londres - confirme que l'autorité de régulation de la concurrence de l'Espace économique européen (ESA) a informé les filiales de Currys, Elkjop Nordic AS et Elkjop Norge AS, qu'elle ouvrait une procédure formelle afin d'examiner si Elkjop a enfreint les règles de concurrence de l'EEE en Norvège. Currys fait remarquer que cette décision n'est que procédurale et ne doit pas être interprétée comme signifiant qu'Elkjop a enfreint lesdites règles de concurrence.

Currys déclare : "Nous prenons au sérieux nos responsabilités en matière de droit de la concurrence. Elkjop ne pense pas avoir enfreint les règles de la concurrence et poursuivra son dialogue constructif et sa coopération étroite avec l'ASE".

Cours actuel de l'action : 54,35 pence, en baisse de 1,5 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 31

