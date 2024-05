Currys plc est un détaillant omnicanal de produits et services technologiques, opérant en ligne et à travers 720 magasins dans six pays. Les segments de la société comprennent le Royaume-Uni et l'Irlande et les pays nordiques. Le segment UK & Ireland comprend les opérations de Currys, iD Mobile et les opérations business to business (B2B). Le secteur des pays nordiques exploite des magasins en franchise et en propre en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark, ainsi que des magasins en franchise en Islande, au Groenland et dans les Îles Féroé. Dans les pays nordiques, la société opère sous la marque Elkjop. Ses activités comprennent des installations de réparation à Newark, au Royaume-Uni, un bureau d'approvisionnement à Hong Kong et un vaste réseau de distribution pour la livraison aux magasins et aux foyers. Ses filiales comprennent Connected World Services Distributions Limited, Carphone Warehouse Europe Limited, CPW Technology Services Limited, Currys Retail Group Limited, DSG International Holdings Limited et DSG Ireland Limited.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques