Currys plc est un détaillant omnicanal de produits et services technologiques basé au Royaume-Uni. La société exploite environ 830 magasins dans 8 pays. La société opère à travers trois segments : UK & Ireland, Nordics, et Greece. Le segment Royaume-Uni et Irlande comprend les opérations de Currys, Carphone Warehouse, iD Mobile et les opérations interentreprises (B2B). Le segment des pays nordiques opère en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark, avec des opérations de franchise en Islande, au Groenland et dans les îles Féroé. Le segment Grèce comprend les opérations en cours en Grèce et à Chypre. UK & Ireland, Nordics, et Greece sont impliqués dans la vente de produits et services d'électronique grand public et de technologie mobile, principalement par le biais de magasins ou de canaux en ligne.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques