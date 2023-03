Currys nomme un nouveau directeur général pour les pays nordiques afin de relever les défis en matière de performance

(Alliance News) - Currys PLC a déploré jeudi un environnement de consommation difficile dans les pays nordiques, alors qu'il a nommé un nouveau directeur général pour la région dans un contexte de défis de performance continus.

Le détaillant d'électronique et d'électroménager basé à Londres a remplacé le directeur général pour les pays nordiques, Erik Sonsterud, par Fredrik Tonnesen, qui occupait en temps utile le poste de directeur de l'exploitation dans la région.

"Je suis ravi de nommer Fredrik. C'est un leader exceptionnel, avec un parcours remarquable, notamment en tant que directeur général de la Norvège pendant quatre années de croissance rentable et, récemment, en tant que directeur des opérations de la région Nordics, où il a apporté de grandes améliorations en matière de rentabilité et d'expérience client en peu de temps. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Erik Sonsterud pour son leadership dévoué dans des circonstances difficiles, ainsi que pour son rôle essentiel dans la mise en place de nombreuses fondations sur lesquelles nous pouvons maintenant nous appuyer. Je souhaite à Erik beaucoup de succès pour l'avenir", a déclaré Alex Baldock, directeur général du groupe.

Le changement, qui prend effet immédiatement, s'accompagne de plusieurs autres initiatives prises par Currys pour tenter de ramener les activités nordiques à leurs niveaux de bénéfices antérieurs.

Le groupe a déclaré aux investisseurs que les performances des pays nordiques restaient "très difficiles", car le groupe est confronté à un environnement de consommation difficile, à une forte inflation des coûts et à une "intensité concurrentielle implacable".

D'autres initiatives de réduction des coûts comprennent la réduction des dépenses de marketing et de l'intensité promotionnelle, la réduction des dépenses liées aux sous-traitants et aux consultants externes, ainsi que la réduction des effectifs du siège social et du back-office.

Le montant total des coûts de restructuration exceptionnels en espèces devrait se situer entre 15 et 20 millions de livres sterling, principalement au cours des exercices 2023 et 2024.

"Nos performances dans les pays nordiques ne sont pas celles que nous souhaitons ou attendons. L'intensité de la concurrence peut être implacable, mais nous ne sommes pas étrangers aux marchés difficiles et aux concurrents agressifs qui veulent nous faire perdre notre position de numéro 1 en tant que destination privilégiée pour tout ce qui touche à la technologie. Nous devons maintenant aller plus loin et plus vite pour améliorer nos performances", a déclaré M. Baldock.

En ce qui concerne l'avenir, Currys prévoit de réaliser un bénéfice avant impôts ajusté pour l'exercice 2023 largement conforme au consensus, à savoir 104 millions de livres sterling. Ce chiffre se situe dans la partie inférieure de la fourchette précédemment annoncée, comprise entre 100 et 125 millions de livres sterling.

La société prévoit de terminer l'année avec une dette nette de 100 à 150 millions de livres sterling, alors qu'elle prévoyait jusqu'à présent moins de 100 millions de livres sterling.

Les actions de Currys ont baissé de 3,6 % à 69,05 pence l'unité à Londres jeudi à midi.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.