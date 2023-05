Currys revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, mais reste en retrait en raison de la baisse des ventes

(Alliance News) - Currys PLC a relevé lundi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'exercice qui vient de s'achever, bien qu'il soit encore inférieur à celui de l'année précédente en raison d'une baisse des ventes, en particulier dans la région nordique.

Le détaillant de produits électroniques et électriques basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts ajusté pour l'exercice financier qui s'est terminé le 29 avril devrait se situer entre 110 et 120 millions de livres sterling. Ce chiffre est en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 104 millions de livres sterling, mais reste inférieur aux 186 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

Currys a déclaré que les ventes à périmètre constant du groupe ont baissé de 7 % au cours de l'année écoulée, les ventes au Royaume-Uni et en Irlande et dans la division internationale ayant toutes deux baissé de ce pourcentage. Dans la division internationale, les ventes ont augmenté de 12 % en Grèce, mais ont baissé de 10 % dans les pays nordiques.

Currys a déclaré s'attendre à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts au Royaume-Uni et en Irlande ait augmenté de 40 % au cours de l'année écoulée, mais que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts soit "matériellement plus faible" dans la division internationale, sous l'effet des pays nordiques.

Currys a déclaré que des changements structurels étaient en cours dans la division internationale afin de supprimer 25 millions de livres sterling de coûts annuels, un processus qui coûtera entre 15 et 20 millions de livres sterling.

Le 29 avril, la dette nette de Currys s'élevait à 100 millions de livres sterling, ce qui est supérieur à la fourchette de 100 à 150 millions de livres sterling annoncée précédemment. Un an plus tôt, à la fin de l'exercice 2022, Currys disposait d'une trésorerie nette de 44 millions de livres sterling.

Currys publiera ses résultats annuels complets le 6 juillet.

Les actions de Currys étaient en hausse de 6,7 % lundi matin, à 59,70 pence.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

