L'entreprise britannique Currys prévient que les hausses de prix seront inévitables en 2022.

Les consommateurs britanniques doivent s'attendre à payer plus cher leurs produits électriques et technologiques en 2022, a déclaré vendredi le patron de Currys, le plus grand détaillant de produits électriques du pays.

"L'une des choses auxquelles nous nous attendons sur le marché en 2022 est une hausse des prix, nous pensons que c'est inévitable", a déclaré le directeur général Alex Baldock aux journalistes après que Currys ait fait le point sur les ventes de Noël.

"La direction est définitivement inflationniste. C'est l'un des facteurs qui contribuent ... également à l'incertitude des perspectives, car les consommateurs surveillent de près le coût de la vie en ce moment", a-t-il déclaré.

Baldock a toutefois ajouté que Currys s'en tiendrait à sa promesse de prix, à savoir être le moins cher du marché. (Reportage de James Davey ; édition de Michael Holden)