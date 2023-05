Le détaillant Curry's déclare que l'autorité de surveillance européenne enquête sur ses unités nordiques

Le détaillant, anciennement connu sous le nom de Dixons Carphone, a déclaré qu'il ne pensait pas que les deux unités - Elkjøp Nordic AS et Elkjøp Norge - avaient enfreint les règles de la concurrence et qu'il coopérerait avec l'Autorité de surveillance de l'AELE (ESA).

Séparément, l'ASE a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Elkjøp avait enfreint les règles en décrochant un accès exclusif à certains biens électroniques.

"L'enquête portera également sur les accords en vertu desquels des concurrents spécifiques se sont vu refuser l'accès à certains biens électroniques", a déclaré l'ESA dans un communiqué.

Elkjøp est l'un des principaux détaillants de produits électroniques dans les pays nordiques, avec plus de 400 magasins en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande, ainsi que des franchises au Groenland, en Islande et dans les îles Féroé.

La semaine dernière, Curry's a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices, grâce à la vigueur de sa principale activité au Royaume-Uni et en Irlande, tout en déclarant que l'environnement commercial dans les pays nordiques restait difficile.