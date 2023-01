Les actions de Currys augmentent malgré une baisse de 6 % des ventes comparables en période de pointe

(Alliance News) - Currys PLC a fait état mercredi d'une baisse des ventes à périmètre constant au cours de sa période de "pic" de ventes, les 10 semaines jusqu'au 7 janvier.

Le détaillant d'électronique et d'électroménager basé à Londres a déclaré que les ventes comparables étaient en baisse de 6 % par rapport à l'année dernière pendant la période des fêtes.

La région de vente principale du Royaume-Uni et de l'Irlande a enregistré les meilleures performances, avec des ventes comparables en baisse de 5 %, et un bénéfice supérieur aux prévisions grâce à l'augmentation des marges et aux économies de coûts.

Les ventes comparables de la division internationale ont baissé de 7%. Dans ce contexte, les ventes dans les pays nordiques ont baissé de 10% par rapport à l'année précédente. La société a souligné que les ventes en Grèce ont augmenté de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice international a été inférieur aux prévisions en raison de la baisse des ventes et de la pression continue sur la marge brute, a noté Currys.

Pour l'avenir, Currys s'est dit confiant de réaliser un bénéfice avant impôts ajusté de 100 à 125 millions de GBP au cours de l'exercice 2023, qui se termine en avril, soit une baisse d'au moins 33 % par rapport aux 186 millions de GBP affichés pour l'exercice 2022.

La société continue de viser une marge bénéficiaire ajustée avant intérêts et impôts d'au moins 3,0 % d'ici 2024-25. "Nous visons à continuer à l'améliorer par la suite", a ajouté Currys.

La société prévoit de publier une mise à jour commerciale pour l'année complète le 27 avril.

Les actions Currys ont augmenté de 8,0 % à 64,75 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.