Eco Atlantic passe à la perte ; Curtis approuve le rachat de l'entreprise

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd - société d'exploration pétrolière et gazière basée à Toronto - Enregistre un revenu d'intérêt de 36 731 USD au cours du dernier trimestre qui s'est terminé le 31 décembre. Au cours de la période comparable, elle n'a enregistré aucun revenu. Dans les neuf mois au 31 décembre, le revenu d'intérêt s'élève à 93 183 USD, multiplié par rapport à 8 435 USD un an auparavant. Sur le trimestre, elle passe d'un bénéfice de 748.821 USD à une perte nette de 20,0 millions USD. Pour les neuf mois, il passe d'un bénéfice de 10 752 USD à une perte nette de 35,6 millions USD. Les dépenses d'exploitation passent de 1,9 million de dollars à 37,8 millions de dollars et la société enregistre une variation de la juste valeur du passif des warrants de 1,9 million de dollars. "La Guyane et la Namibie continuent de faire des découvertes importantes et nous constatons un niveau d'intérêt sans précédent pour les actifs d'exploration dans ces régions. En tant que tel, nous continuons à faire progresser nos positions de superficie hautement stratégiques en Guyane et en Namibie et nous sommes impatients de mettre à jour le marché sur notre programme d'amodiation en Namibie et nos plans pour une campagne de forage en Guyane dès que cela sera possible. Nous restons enthousiastes quant au potentiel de 2023 et nous avons hâte de tenir toutes les parties prenantes informées tout au long de l'année", commente Gil Holzman, président et chef de la direction.

Curtis Banks Group PLC - Fournisseur de pensions personnelles auto-investies basé à Bristol - Déclare que près de 100 % de ses actionnaires ont voté en faveur de la résolution visant à approuver l'acquisition par Nucleus Clyde Acquisition Ltd. Déclare que près de 100 % de ses actionnaires ont approuvé le régime lors de son assemblée générale. En janvier, la société a reçu une offre de rachat de 242 millions de GBP à 350 pence par action.

PureTech Health PLC - société londonienne de biothérapeutique au stade clinique - Note que son entité fondée Sonde Health a été sélectionnée par le Massachusetts Artificial Intelligence and Technology Center for Connected Care in Aging & Alzheimer's Disease pour diriger une étude pilote axée sur l'exploitation des biomarqueurs vocaux pour la détection et la surveillance à distance des troubles cognitifs légers dans l'environnement domestique. Explique que le projet fait partie d'une subvention de 1,7 million USD visant à explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies avancées pour les soins à domicile.

BlueRock Diamonds PLC - producteur de diamants axé sur l'Afrique du Sud - Déclare que la dette de la principale filiale d'exploitation Kareevlei Mining Proprietary Ltd envers Teichmann South Africa s'élève à 75,5 millions ZAR, soit 3,4 millions GBP au 10 février. La demande de sauvetage d'entreprise de Kareevlei a été reçue et approuvée par les autorités réglementaires compétentes en Afrique du Sud. Elle dit attendre l'enregistrement officiel d'Engaged Business Turnaround Proprietary Ltd en tant que praticien du sauvetage d'entreprise. Kareevlei s'est engagé avec EBT, TSA et les conseillers juridiques de TSA à décrocher les paiements essentiels, et les paiements ont été effectués au personnel pour les salaires de février et au fournisseur de diesel pour le diesel le vendredi après-midi.

