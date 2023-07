Curtis Banks Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de gestion des retraites, principalement pour les régimes de retraite personnels auto-investis (SIPP) et les petits régimes de retraite auto-administrés (SSAS). La société est également un fournisseur de technologie et de services complémentaires pour le marché de la retraite conseillée, y compris la technologie financière, les services juridiques et immobiliers. La société opère à travers deux segments : FinTech et l'administration des retraites. Son secteur FinTech fournit des services de développement de logiciels de technologie de l'information (TI), des licences et des services de conseil. Ses activités d'administration des pensions sont menées au Royaume-Uni. Elle gère plus de 6 500 propriétés pour le compte de milliers de clients. Les filiales de la société comprennent Curtis Banks Limited, Suffolk Life Pensions Limited, Suffolk Life Annuities Limited, Rivergate Legal Limited, Dunstan Thomas Group Limited et Talbot and Muir Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds